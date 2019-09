La Fortitudo ospite dell’Asd Tennis club Città dei Templi

Buoni segnali per la Fortitudo dal test amichevole, l’ennesimo, contro Capo D’Orlando. Coach Cagnardi tiene a riposo precauzionale il playmaker De Nicolao e fa ruotare a lungo i suoi in una partita in cui più del risultato contava mettere minuti sulle gambe.

“I ragazzi – ha detto di recente il coach – non hanno ancora del tutto smaltito i carichi di lavoro, per noi conta arrivare al top per la prima di campionato”.

In questa fase di preseason, cresce Lorenzo Ambrosin. L’ala di Jesolo, alla terza stagione in Fortitudo, in estate ha rifiutato offerte importanti pur di rimanere ad Agrigento.

“Siamo contenti – commenta il ds Cristian Mayer – che Lollo abbia fatto questa scelta, crediamo molto nelle sue potenzialità e sappiamo che questo per lui può essere un anno importante”. Dopo due stagioni ad alti livelli, da Ambrosin, arrivato alla Fortitudo dalla serie C, ci si aspetta il salto di qualità definitivo. Agrigento ancora una volta si candida a formare e lanciare giocatori per la massima serie. C’è già riuscita con altri, vuole riuscirci con Ambrosin. Nella fase di avvio della preseason, il giocatore, dopo aver accusato un affaticamento muscolare, è stato tenuto a riposo precauzionale. Nella sua prima partita, la sfida di SuperCoppa contro Napoli, ha messo a referto ben 10 pt e mostrato percentuali realizzative dall’arco importanti.

Quella disputata a Piazza Armerina contro l’Orlandina Basket di Sodini è l’ultima amichevole ufficiale in programma da qui all’inizio della stagione regolare. Agrigento ha tenuto tutta la preparazione in sede, tra palestra, parquet e corse in riva al mare, adesso si avvicina l’atteso esordio. Giorno sei ottobre, la Fortitudo debutterà in casa contro Casale Monferrato. Nella seconda giornata dovrà vedersela con l’ostica Scafati.

Mentre nella quinta e sesta giornata i due derby regionali. Prima sfida interna con Trapani, poi trasferta a Capo D’Orlando. Intanto, la Fortitudo venerdì 27, sarà ospite dell’Asd Tennis club Città dei Templi di Agrigento. I biancazzurri, parteciperanno ad un aperitivo offerto dagli atleti del circolo. L’evento è stato voluto dal direttore dell’Asd Tennis club Città dei Templi, Alessandro Platania (ex cestista negli anni della rivalità tra Agrigento e Porto Empedocle) L’evento, aperto a tutti, inizierà intorno alle 19 e 30. Il tennis club si trova a Villaseta.