La Fortitudo non si arrende: ci proveremo la prossima stagione

La Fortitudo riparte dalle parole del suo presidente. E’ appena suonata l’ultima sirena di gara 5 . E’ Chiusi a spuntarla, la squadra toscana va in A2, Agrigento rimane in B. Ma il successo è stata una questione di dettagli e nello sport c’è chi vince e chi perde. Lo sà bene Moncada che non si deprime, anzi rilancia: “Si è appena concluda – dice – la stagione più difficile e strana di sempre umanamente e sportivamente parlando. Di solito si ringraziano gli sponsor, io vorrei ringraziare il mio team. Siamo stati molto più di una squadra. L’unico aggettivo che mi viene in mente per descriverli è meravigliosi, persone serie e ottimi professionisti”. Ed ecco la frase che i tifosi vogliono sentirsi dire. “Entreremo in campo focalizzati – dice ancora il presidente – per raggiungere il nostro secondo obiettivo vincere il campionato, il primo già l’abbiamo conquistato abbiamo onorato ancora una volta i colori di una bellissima città.”

Giocarsi le carte per il ritorno in A2 nell’anno della pandemia non era affatto scontato. Agrigento ci ha provato fino alla fine, ha dovuto arrendersi vendendo cara la pelle sino all’ultimo. La squadra di coach Michele Catalani nella finale si è trovata di fronte una corazzata. Non a caso i toscani sono società satellite della Reyer Venezia Mestre, squadra vincitrice del penultimo scudetto e che nel 2020 ha alzato la Coppa Italia. I Veneziani erano a caccia di un titolo da acquistare, hanno trovato Chiusi e ottenuto una storica promozione. Per Agrigento rimane la voglia di rivalsa della famiglia Moncada, l’entusiasmo e le ambizioni del giovane presidente. Il papà Salvatore nell’anno della pandemia, fatto di tanti punti interrogativi e di poche certezze, aveva deciso di ripartire dalla serie B autoretrocedendo la squadra. Ha affidato la presidenza al figlio, spronandolo a raggiungere nuovi traguardi. “Sono stato più di venti anni presidente – ricorda papà Salvatore – quest’anno ho passato il testimone per iniziare un nuovo corso a chi mi poteva garantire di volere bene a questa squadra come io so l’ho voluta bene, ad uno dei miei figli, sono sicuro di questo perché li ho cresciuti a pane e fortitudo, non avrei pensato che addirittura riuscisse al primo anno di campionato a disputare la finale e quasi vincerla”. Moncada conosce l’amarezza che si prova in questi casi, ma Agrigento ha avuto il merito di crederci fino alla fine. Ora è il momento di resettare ed analizzare a freddo la stagione. Ci sarà il tempo per rifarsi. Intanto nei prossimi giorni il presidente comincerà a programmare la prossima stagione.