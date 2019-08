La Fortitudo annuncia Cuffaro e saluta Evangelisti

La società di Salvatore Moncada questa mattina ufficializza la permanenza in biancazzurro di Giuseppe Cuffaro. Il made in Agrigento farà parte del gruppo di giocatori a disposizione di coach Davis Cagnardi. Che Cuffaro rientrasse nei piani del nuovo tecnico a dire il vero lo si era capito da tempo. Era stato lo stesso coach in sede di presentazione a ricordare il nome di Cuffaro tra quelli da cui ripartire.

In questa sezione di mercato la Fortitudo Agrigento ha ingaggiato: Giovanni De Nicolao (play, italianano, 1996, da University of Texas at San Antonio, Ncaa), Samuele Moretti (ala grande, italiano, 1998, da Montecatiniterme Basketball); Albano Chiarastella (ala grande, Italoargentino, 1985, da Pallacanestro Biella); Tony Easley (ala-centro, statunitense, 1987, da Ubt Cluj, Romania); Christian James (guardia, statunitense, 1996, da Oklahoma University, Ncaa).

Questi giocatori si aggiungono ai confermati Lorenzo Ambrosin, Eduardo Fontana, Simone Pepe, Giuseppe Cuffaro e Palo Rotondo. Per quest’ultimo, manca solo lufficialità. Vicinissimo all’addio invece Marco Evangelisti. Il giocatore ha già lasciato Agrigento in attesa di una nuova sistemazione.

Insieme ad Evangelisti hanno salutato Agrigento Tommaso Guariglia, Dimitri Sousa, Giacomo Zilli, Amir Bell e Jalen Cannon che si è accasato a Rieti per la stagione 2019-2020.

FONTE GDS