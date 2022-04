La Fortitudo Agrigento prima in classifica ai playoff, adesso ha la matematica certezza. Nico Morici con un tiro incredibile quasi casuale da tre punti conquista il Derby contro Torrenova sulla sirena e conferma il primato in classifica a tre giornate dal termine. Proprio Morici è anche il top scorer con 19 punti seguito da Costi con 14 punti, un match che ha visto alti e bassi della squadra di coach Catalani con un dominio nel secondo e terzo parziale di gioco ed un crollo inaspettato nel quarto, ma il carattere della Fortitudo contraddistinto in tutta la stagione ha visto la rimonta punto su punto e sul 59-59 ci è voluta una prodezza di Nico Morici a risolvere il match. Non è la prima volta che la Fortitudo vince all’ultimo secondo o l’ultimo tiro, già in altre occasioni è stato risolto tutto sul suono della sirena. La Fortitudo, priva di Alessandro Grande a causa di un leggero infortunio che sta recuperando in vista dei playoff, è partita con un approccio sbagliato sul match andando 11 punti sotto in pochi minuti. Grazie ai punti di Costi e Peterson termina 16-11 e rimane ancorata alla Torrenovese. Il secondo e terzo quarto è stato un dominio targato Fortitudo Agrigento e nonostante la bassa percentuale con i tiri da 3 riesce a trasformare tanti punti da due e tiri liberi. Al termine del match risultano 17/28 da due e solamente 3/23 da tre punti, un dato insolito per la Fortitudo. Morici, oltre ai 19 punti ottiene anche 9 rimbalzi, solo Chiarastella riesce ad ottenere più rimbalzi con 12. La Fortitudo porta a casa il derby e due punti fondamentali conquistando la matematica certezza del primato in classifica per i playoff.

TABELLINO

Fidelia Torrenova – Moncada Energy Agrigento 59-62 (16-11, 8-14, 13-20, 22-17)

Fidelia Torrenova: Matteo Zanetti 17 (5/8, 2/4), Luca Bolletta 10 (4/7, 0/3), Donato Vitale 10 (4/12, 0/3), Dario Zucca 9 (4/9, 0/3), Andrea Bianco 6 (3/3, 0/3), Thomas Tinsley 5 (2/3, 0/5), Giancarlo Galipo 2 (1/1, 0/0), Simone Farina 0 (0/0, 0/2), Stefano Serafino 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Saccone 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Perin 0 (0/0, 0/0), Alen Nuhanovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 18 – Rimbalzi: 40 11 + 29 (Luca Bolletta 11) – Assist: 12 (Dario Zucca 4)

Moncada Energy Agrigento: Nicolas Morici 19 (5/5, 1/3), Cosimo Costi 14 (5/8, 0/4), Mait Peterson 9 (2/4, 0/0), Santiago Bruno 7 (1/2, 1/4), Albano Chiarastella 6 (1/4, 1/8), Andrea Lo biondo 5 (2/2, 0/0), Nicolas Mayer 2 (1/1, 0/0), Giuseppe Cuffaro 0 (0/2, 0/4), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Alessandro Grande 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 39 7 + 32 (Albano Chiarastella 12) – Assist: 3 (Nicolas Morici 2)