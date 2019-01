La Fortitudo Agrigento per Gabriel

La Fortitudo Agrigento ha preso parte all’evento utile a sostenere Gabriel. I biancazzurri sono stati, ieri pomeriggio, ospiti della manifestazione benefica. Il direttore sportivo Cristian Mayer, ed i giocatori Lorenzo Ambrosin, Amir Bell, Tommaso Guariglia e Giacomo Zilli, sono stati ospiti al PalaTornambè di Ribera.

L’evento aveva come scopo quello della raccolta fondi per finanziare il delicato intervento del piccolo Gabriel. Operazione che dovrà tenersi negli Stati Uniti. La Fortitudo Agrigento ha giocato con il “gigante” Gabriel per poi ricevere anche una targa di partecipazione. E’ stato un pomeriggio di sport e generosità, tutti insieme a sostegno del piccolo ma grande Gabriel, bambino riberese affetto da una rara malattia.