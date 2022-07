La Fortitudo Agrigento ha il suo primo americano: Kevin Marfo. 25 anni, alto 203CM è un lungo versatile, mobile e dinamico. Ha un tipo di gioco molto completo su entrambi i lati del campo. Rimbalzista ottimo con un timing eccellente, ma quello che impressiona è anche la sua visione di gioco. Nel 2019-20 Marfo è stato il miglior rimbalzista della D1. Nella sua carriera collegiale ha dimostrato di avere caratteristiche sia umane che tecniche in linea con il percorso disegnato per la Fortitudo. Piace molto a coach Cagnardi: “Kevin è un ragazzo che nella sua carriera collegiale ha dimostrato di avere caratteristiche sia umane che tecniche che riteniamo essere in linea con il percorso che abbiamo disegnato per la nostra squadra. Pensiamo possa portare le sue qualità di rimbalzista e di passatore e che usi la sua stazza con energia per ingombrare la nostra area, è un giocatore con margini di miglioramento e possiede l’etica per continuare a lavorare su se stesso… personalmente non vedo l’ora di lavorare con lui. Benvenuto ad Agrigento Kevin”.