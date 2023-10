La Fortitudo Agrigento attraversa una fase critica, posizionandosi nelle parti basse della classifica con solo una vittoria in quattro partite. Domenica alle 18, al Palamoncada, si prepara per un cruciale confronto contro Treviglio, attualmente a metà classifica con 4 punti. Tuttavia, in casa Fortitudo, c’è speranza nel fatto che questa difficile fase di inizio stagione possa essere superata, così come è successo l’anno scorso, quando una serie di vittorie casalinghe ha portato alla qualificazione ai playoff, nonostante le preoccupazioni iniziali.

La squadra di coach Pilot ha avuto alti e bassi, con una sorprendente vittoria a Milano, ma anche sconfitte contro Rieti e Monferrato. Treviglio, al contrario, arriva da due vittorie e due sconfitte, con l’ultima sconfitta a Torino. Il coach Finelli di Agrigento proverà a invertire la tendenza negativa contro Treviglio, soprattutto in trasferta, dove hanno faticato in passato.

Il coach Damiano Pilot è determinato a riscattare la sconfitta precedente e a riportare la squadra alla vittoria: “Abbiamo una sconfitta che ci ha deluso profondamente. Dobbiamo rialzarci e trovare la stabilità per ottenere un risultato positivo. Affrontiamo una squadra esperta con giocatori talentuosi, e sarà cruciale prestare attenzione ai dettagli e impedire alle avversarie di ottenere vantaggi. Non ci sono parole d’ordine, dobbiamo dimostrarlo in campo e coinvolgere il nostro pubblico.”

Per incrementare la presenza di spettatori al Palamoncada, la società ha offerto agli abbonati l’opportunità di acquistare due biglietti a un prezzo scontato di 5 euro ciascuno da condividere con gli amici. Non resta che attendere domenica alle 18 per il match, che sarà trasmesso su LNP Pass. Sarà un’occasione emozionante per vedere la Fortitudo Agrigento cercare di risalire in classifica.