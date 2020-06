La Fortitudo Agrigento chiede tempo. Mayer: per l’A2 occorrono certezze

La Fortitudo Agrigento ha presentato richiesta ufficiale alla Federazione di un rinvio della data d’iscrizione alla serie A2, attualmente fissata per il 15 giugno.

“Abbiamo bisogno di tempo per tornare alla normalità – spiega il ds Cristian Mayer – siamo usciti dal lockdown da poco tempo ed ancora dobbiamo riprendere il ritmo, fare bene i conti e comprendere dove possiamo spingerci. La data fissata dalla federazione è troppo ravvicinata – aggiunge – se consideriamo che ancora non è stato pubblicato nemmeno il decreto sulla sponsorizzazione”.

Il ritorno alla normalità sarà lento quindi, tanto più che la Fortitudo sta lavorando, anche grazie alle donazioni dei tifosi, ad una raccolta fondi per alimentare il progetto.

Già una quarantina di tifosi hanno versato, a mezzo bonifico bancario, una quota di 500 euro per partecipare all’azionariato popolare.

L’ obiettivo è quello di arrivare a racimolare la somma di 150mila euro.

“Speriamo – aggiunge Mayer – che ci siano altre donazioni. La verità è che spesso la gente aspetta siano altri a fare qualcosa. Adesso è arrivato il momento di contribuire ad alimentare un progetto con la cosapevolezza che quest’anno il budget necessario per fare l’A2 sarà più basso rispetto al passato”.

Quello che verrà secondo Mayer sarà un anno di transizione. Con sponsorizzazioni limitate e tante società che rischiano di fare il passo più lungo della gamba. Un errore che la Fortitudo non vuole fare. La società con a capo il mainsponsor Salvatore Moncada non ha mai dato via alla stagione senza prima stanziare un budget che coprisse tutte le spese, eventuali imprevisti compresi.

Così, anche quest’anno, in un epoca post Covid19, occorrerà capire quanti soldi, tra ingaggi, iscrizioni e altre spese, occorrono per far fronte alla serie A2. L’impressione è che non si voglia lasciare nulla di intentato.

Sul fronte roster bisognerà muoversi infretta perchè tanti giocatori della Fortitudo hanno già ricevuto offerte da altre squadre.

Cristian Mayer ha comunque incassato la fiducia da parte del coach Devis Cagnardi. Il tecnico non ha ancora lasciato Agrigento e pare abbia dato la priorità alla Moncada prima di sentire eventuali proposte da altre società.