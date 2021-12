La fontana di Villa Bonfiglio torna ad illuminarsi. Rinviata l’accensione dell’albero di Natale

Eccola: la fontana della Villa Bonfiglio ed il “suo” monumento dei caduti, ad Agrigento, splendono di nuova luce. Uno spettacolo insieme all’acqua che scorre, nella speranza che possa essere così per tanti e tanti anni ancora. L’inaugurazione della nuova illuminazione è avvenuta oggi pomeriggio, 7 dicembre. Un progetto che ha l’obiettivo di mettere in risalto la complessità e l’imponenza del monumento, oltre che di esaltarne alcuni dettagli. Il colpo d’occhio è notevole. Inoltre, sono state installate in una bacheca foto storiche della Villa Bonfiglio. Recuperare la fontana era uno degli obiettivi del sindaco, Franco Micciché. In programma oggi pomeriggio c’era anche l’accensione delle luci dell’albero di Natale di piazza Stazione ma è stata posticipata: non si è riusciti a collocare ben 3 kilometri si luci. Appuntamento, dunque, rinviato a domani, 8 dicembre.