La fine dell’estate? Settembre fa sentire il suo arrivo

Dopo L’Allerta meteo dei giorni scorsi, ad Agrigento pare che il tempo non voglia saperne di migliorare, anzi, è prevista pioggia sino a mercoledì. Un vortice di bassa pressione con centro motore tra le due Isole Maggiori continua a disturbare il meteo favorendo precipitazioni e temporali. È stato appena diramato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile l’avviso per rischio meteo – idrogeologico e idraulico valido dalle ore 16:00 del 01/09/2019 e fino alle ore 24:00 del 02/09/2019. Il livello di allerta diramato per il rischio idrogeologico è “ARANCIONE” e la fa operativa è di “PREALLARME”. Dobbiamo mettere da parte ombrellone, costume ed infradito per fare spazio a giubbotti ed ombrelli? Pare di no, perché dovrebbe ritornare, forse, l’estate il prossimo fine settimana. Godiamoci, dunque questa pioggia di settembre.