Il 16 dicembre la Città dei Templi accoglierà il simbolo di Milano-Cortina 2026

Agrigento si prepara ad accogliere un appuntamento storico: la fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 farà tappa nella Città dei Templi il prossimo 16 dicembre, dopo Palermo e prima di Catania.

Un riconoscimento di grande valore simbolico per la Capitale Italiana della Cultura 2025, scelta insieme alle due principali città metropolitane dell’isola come unica tappa siciliana del “Viaggio della Fiamma Olimpica”.

Il percorso della torcia attraverserà l’Italia per oltre 12.000 chilometri in 63 giorni, coinvolgendo più di 100 città e 110 province, toccando 20 regioni e portando con sé il messaggio universale di pace, unità e sport che da sempre accompagna i Giochi olimpici.

L’accensione della fiamma avverrà il 26 novembre a Olimpia, in Grecia, per poi approdare in Italia e attraversare la penisola fino all’arrivo a Milano e Cortina, sede ufficiale dei Giochi.

Ad Agrigento, la tappa del 16 dicembre sarà l’occasione per vivere una giornata di festa e orgoglio, con eventi collaterali, cerimonie e attività che coinvolgeranno scuole, associazioni sportive e cittadini. La staffetta olimpicaattraverserà alcuni dei luoghi simbolo della città, che per un giorno si trasformerà in palcoscenico internazionale.

Il Comune di Agrigento ha già firmato una convenzione con la Fondazione Milano-Cortina, che coordina l’organizzazione del percorso della torcia in tutta Italia. Sarà la stessa amministrazione comunale, insieme alle autorità sportive e di sicurezza, a definire i dettagli del tragitto e la gestione logistica dell’evento.

Vision & Concept

Un’avventura indimenticabile attraverso l’Italia e gli italiani, alla scoperta di una nuova idea di bellezza che esalti lo Spirito Italiano, fatto di creatività, calore, talento e dinamismo.

La storia di ciascun tedoforo accenderà le emozioni di tutti, rendendoci orgogliosi di far parte di un evento globale e ispirando le nuove generazioni con i valori di pace, amicizia, speranza e spirito di squadra.

Un momento di straordinaria visibilità per Agrigento, che nel pieno del suo anno da Capitale Italiana della Cultura 2025, potrà legare il suo nome anche a un evento sportivo di portata mondiale, simbolo di rinascita, unità e identità nazionale.

