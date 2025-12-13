Agrigento si prepara ad accogliere la Fiamma olimpica e paralimpica di Milano-Cortina 2026. Martedì la città sarà una delle tappe ufficiali del viaggio del sacro fuoco, che attraverserà buona parte del territorio urbano prima di raggiungere il Villaggio Olimpico allestito in piazza Vittorio Emanuele, dove si svolgeranno le celebrazioni finali.

Il percorso della Fiamma partirà dal Tempio della Concordia e si snoderà lungo la Panoramica dei Templi, per poi proseguire attraverso il bivio Bonamorone, via Passeggiata archeologica, bivio Promenade, via Petrarca, via Manzoni, via Esseneto, il trivio Esseneto–Callicratide–Dinoloco, via Callicratide, via Dante, via Volpe, via Finazzi Agrò, via Garibaldi, via Nenni e via Empedocle. Il corteo toccherà quindi piazza Sinatra, piazza Pirandello, via Atenea e piazza Aldo Moro, fino all’arrivo in piazza Vittorio Emanuele.

Un evento di grande richiamo che comporterà inevitabili limitazioni alla viabilità. A partire da lunedì, dalle 18 alle 24, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Emanuele e piazza Ugo La Malfa. Nella giornata di martedì, il provvedimento sarà esteso anche a piazza Aldo Moro.

Dalle 16 di martedì, e fino a cessate esigenze, sarà inoltre interdetta la circolazione in piazza Vittorio Emanuele, piazza Aldo Moro, via Imera (nel tratto compreso tra la Ferramenta Patti e piazzale Rosselli) e sulle bretelle del viadotto Imera che si immettono su piazzale Rosselli. Sul viadotto Akragas, all’altezza del centro commerciale Città dei Templi, l’Anas procederà alla chiusura del traffico: i veicoli provenienti da Villaseta e Porto Empedocle verranno deviati verso contrada Fondacazzo.

Ulteriori interdizioni al transito scatteranno dalle 14 in via Panoramica dei Templi, in parte delle vie Esseneto, Callicratide e Nenni, oltre che in piazza Pirandello. Dalle 16 saranno chiusi al traffico anche alcuni tratti delle vie Imera, Crispi, Sturzo e della Vittoria.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti, in vista di una giornata che porterà Agrigento sotto i riflettori di un evento dal forte valore simbolico e internazionale.

