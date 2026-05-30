Diventa definitiva la condanna a 22 anni e 7 mesi di reclusione per il favarese Carmelo Vardaro, 50 anni, accusato di avere preso parte al duplice tentato omicidio di Carmelo Nicotra e Maurizio Di Stefano, avvenuto il 23 maggio 2017 in via Torino, a Favara.

La Cassazione ha confermato il verdetto della Corte di Appello di Palermo, che aveva rideterminato la pena di primo grado del tribunale di Agrigento (24 anni e 6 mesi), alla luce dell’esclusione delle aggravanti del metodo mafioso relativamente a due estorsioni e all’assoluzione per alcuni episodi legati alle armi.

Vardaro è l’unico imputato che non ha scelto il rito abbreviato ed era stato rinviato a giudizio, nell’ambito dell’inchiesta “Mosaico” sulla faida Favara – Liegi. Il favarese aveva incassato l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” per l’omicidio dell’operaio empedoclino Mario Jakelich, ucciso in un appartamento a Liegi nel settembre 2016.

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