Un trentenne è stato iscritto sul registro degli indagati per la morte della pensionata 78enne, Maria Cibella, investita da una Fiat Panda in via Capitano Callea, a Favara, lo scorso 17 giugno, e deceduta una settimana dopo all’ospedale all’ospedale San Giovanni di Dio. Si tratta del giovane automobilista che era alla guida dell’utilitaria accusato di omicidio stradale. L’iscrizione sul registro degli indagati è un atto dovuto anche per consentirgli di partecipare agli accertamenti tecnici.

Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Gaspare Bentivegna ha disposto il sequestro dell’auto e l’autopsia che sarà eseguita, venerdì prossimo 4 luglio, dal medico legale Alberto Alongi. L’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, potrà nominare anche un proprio consulente di parte per prendere parte agli accertamenti medico legali.

