Un inizio del nuovo anno col botto a Porto Empedocle, dove una persona si è portata a casa 50 mila euro, con il “10 e lotto”. Il fortunato giocatore ha centrato un “9 Oro”. Il gioco, negli ultimi tre concorsi, in tutta la Penisola ha distribuito oltre 73 milioni di euro per un totale di 4,1 miliardi in tutto il 2021.