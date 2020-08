La cultura del tartufo fuori dall’Italia

La preparazione del tartufo nei ristoranti più rinomati e famosi del mondo

Il “diamante della terra” ed il suo immenso valore.

Apprezzato per il suo aroma e gusto unico, il tartufo non manca nella cucina dei ristoranti d’élite sparsi per il mondo.

Chiamato anche il “diamante della terra”, il tartufo è molto costoso, tant’è che un chilogrammo può toccare anche diverse migliaia di euro, i piatti che contengono questo fungo sotterraneo raggiungono prezzi esorbitanti.

Maiali e cani appositamente addestrati vengono utilizzati per trovarli e scavarli dal terreno, che a loro volta esigono di mesi e mesi di addestramento. Un lavoro che viene ripagato al momento del ritrovamento, in grado di far vivere intense emozioni persino ai ricercatori con più anni di esperienza.

I prodotti ritrovati vengono venduti ai vari ristoratori; non dimentichiamoci infatti che i piatti a base di tartufo non possono mai mancare nei menù dei ristoranti più lussuosi del mondo, dove possono essere gustati a prezzi mozzafiato. Volete qualche esempio più concreto di quanto stiamo affermando?

La Pizzeria Margo a Malta serve 100 grammi di tartufo bianco in lamina d’oro per 2.400 dollari, mentre la pizza di Domenico Corolla, una pizza di 30 centimetri di diametro fatta con brandy marinato, caviale imbevuto di champagne, salmone e scotch affumicato, medaglioni di selvaggina, prosciutto, tartufo bianco e aceto balsamico invecchiato, raggiunge l’esorbitante cifra di 4000 dollari.

Gli amanti del tartufo possono anche deliziare le proprie papille gustative con una ciambella servita al Westin Hotel di New York, spalmata di crema di tartufo bianco e bacche di goji imbevute di marmellata di uva Riesling, più una piccola elegante foglia d’oro.

Ovviamente non è necessario spendere un capitale per poter assaggiare piatti deliziosi! Ce lo dimostrano proprio le ricette al tartufo di larustichellatruffles.com, specializzata nella preparazione di questo prezioso diamante commestibile.

La preparazione del tartufo in America e Inghilterra

Adesso spostiamo leggermente il nostro raggio d’azione, alla ricerca del tartufo in America e Inghilterra, due nazioni che ovviamente non si sono lasciate scavalcare dalla concorrenza.

In Gran Bretagna possiamo trovare il ristorante “ The Fance Gate”, il cui chef è in grado di preparare un squisito paté alla crema di tartufo, accompagnato da fini tagliatelle con scorze di tartufo.

Non dimentichiamoci poi della torta di carne, una prelibatezza con funghi cinesi matsutake, tartufo nero, manzo Wagyu, funghi francesi e salsa al vino Chateau Mouton Rothschild.

Siete pronti a ricevere il conto del The Fance Gate? Sarà meglio di si, perché ci ritroveremo a dover sborsare quasi dieci mila dollari!

Prima di concludere, dopo aver parlato così a lungo di prezzi e ristoranti, ci sembra doveroso ribadire che il prezzo del tartufo non è così esagerato come si possa pensare.

Ricordiamoci che non si tratta di un semplice ortaggio che può essere coltivato, bensì di una rarità fornita da madre natura, molto ardua da scovare nella fitta vegetazione boschiva.

Dove possiamo acquistare tartufi?

Inutile negarlo, il tartufo è amato dalla stragrande maggioranza degli italiani, che si sbizzarriscono in cucina creando nuove ricette.

Non è però un prodotto che può essere facilmente acquistato al supermercato, e molte volte ciò rappresenta un grande impedimento. A questo punto della situazione diventa indispensabile sapersi orientare e analizzare bene l’ambiente circostante.

Qualora vivessimo in una regione popolare per via della grande presenza di tartufi sul territorio, come il Piemonte, potremo trovarli anche al mercato sotto casa; in una città di mare o turistica le cose però cambiano completamente.

Fortunatamente viene in nostro aiuto il mondo di Internet, che negli ultimi decenni ha semplificato enormemente la vita di tutti noi.

Non solo vestiti e gadget elettronici, ma persino i tartufi possono essere acquistati online, in maniera rapida e senza infrangere alcuna legge.

Così facendo, ovunque voi siate, avrete la possibilità di non esaurire mai la vostra scorta.