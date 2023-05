La coppa degli Europei in mostra ad Agrigento

Il prossimo 25 maggio, dalle ore 10:30 al teatro Teatro Pirandello Agrigento, sarà esposta la Coppa d’Europa vinta dalla Nazionale italiana nella finale di Londra del 2021. Insieme al prestigioso trofeo internazionale, grazie al Comitato Regionale Sicilia, Figc e della Lega Nazionale Dilettanti di Agrigento, che hanno organizzato l’iniziativa, verranno messe in mostra anche le Coppe d’Europa vinte dalla nazionale italiana di Calcio a 5. E’ previsto anche un incontro dibattito con gli studenti che avrà come tema: “No alla violenza e al razzismo negli stadi” La manifestazione è patrocinata dal dal Comune Agrigento che ha messo a disposizione il Teatro Pirandello Agrigento per ospitare questo interessante evento.