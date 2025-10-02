La Commissione Antimafia regionale oggi ad Agrigento
AGRIGENTO – La Commissione regionale Antimafia siciliana, presieduta da Antonello Cracolici, fa tappa oggi ad Agrigento con una riunione che si svolgerà all’interno della Prefettura.
L’incontro – spiegano da Palermo – rientra nel lavoro di mappatura sullo stato della criminalità organizzata nelle varie province siciliane, un monitoraggio che la Commissione sta portando avanti per raccogliere dati, ascoltare i rappresentanti istituzionali e valutare il quadro complessivo della legalità sul territorio.
Alle ore 11 è previsto un momento di confronto con le principali autorità provinciali: il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il questore Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dei Carabinieri Nicola De Tullio, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Gabriele Baron e il capo sezione della Direzione investigativa antimafia di Agrigento, Antonino Caldarella.
Una riunione considerata di particolare importanza, perché offre alla Commissione l’occasione di raccogliere direttamente sul campo le criticità e le esigenze legate alla lotta alla criminalità organizzata in una provincia strategica come quella agrigentina.
