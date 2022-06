La città ritrovata, da Via Atenea a via Pirandello meno auto e più turisti

La festa è finita. Dopo due anni di pandemia, gli agrigentini, ma soprattutto i turisti, hanno finalmente riscoperto la piazza, la voglia di stare insieme, il senso di comunità. Un nuovo avvio e ritorna la zona a traffico limitato nella via principale della città. Ma come è stato il ritorno alla normalità ? Sono emersi vizi atavici oppure i segnali di una nuova predisposizione a rapportarsi agli altri e alla “cosa pubblica” con un maggiore senso etico? La nuova ZTL in via Atenea ad Agrigento è in vigore da lunedì 23 maggio scorso e sarà attiva sino a venerdì 30 settembre prossimo. La giunta comunale di Agrigento ha tenuto conto del fatto che “la pandemia sembra abbia rallentato la sua propagazione e di conseguenza gli effetti sulla vita quotidiana dei cittadini e delle attività commerciali va progressivamente normalizzandosi” e pertanto si “rende necessario modificare gli orari di interdizione al transito nella ZTL di via Atenea nel periodo estivo”. Siccome la storia non fa salti, sono emersi, come sempre, i due volti di Agrigento, le due società che convivono, tra alti e bassi. La città affluente, delle zone Ztl, del centro, che si gode le passeggiate e la movida; le migliaia di cittadini stipati sul lungomare. Ecco l’opinione di ristoratori e cittadini. “Io sono favorevole- dice un ristoratore della via Pirandello- in tutte le città d’Europa c’è la Ztl perché ad Agrigento no? Non è certo bello vendersi passare le auto davanti quando sei seduto a cenare e noto che i turisti si infastidiscono. Per permettere il passaggio dei fornitori ci si organizza. Stiamo parlando di turismo e Agrigento è una città turistica”. La Ztl, poi, favorisce anche chi è in carrozzina e lo sa bene Vincenzo: “Non è solo un fatto di commercio ma anche di abbattimento delle barriere architettoniche- ci dice-. È un modo per rendere Agrigento più vivibile. Questo è un primo passo intelligente per rendere la città più a misura di disabile”. E c’è chi sostiene che la Ztl è una bella idea ma servirebbe fornire la città di mezzi pubblici adeguati. Tra i contrari alla Ztl, Giuseppe Infurna, titolare di una storica pasticceria di via Atenea che, nei giorni scorsi, ha manifestato il proprio dissenso. Secondo l’esercente chiudendo la via al traffico veicolare i clienti sono disincentivati a raggiungere le attività.

