Agrigento Oggi lo aveva anticipato: si è trattato di un allontanamento volontario. La quarantenne centralinista di Porto Empedocle, scomparsa da venerdì mattina, si è presentata in un comando di polizia di un comune siciliano. “Sto bene – ha riferito – e al momento non voglio tornare a Porto Empedocle”.

Le ricerche su tutto il territorio provinciale, soprattutto a Sciacca, perché i carabinieri avevano accertato che la donna aveva preso un autobus per la città delle Terme, sono state sospese. La centralinista al Comune di Porto Empedocle, ha, di fatto, confermato che il suo è un allontanamento volontario.

La stessa ha chiesto ai poliziotti che l’hanno identificata di non rivelare in quale paese al momento si trova perché non vuole essere cercata e rintracciata da nessuno.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp