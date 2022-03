La “Casa del Musical” premiata tra le eccellenze siciliane.

Premiata a Taormina la “Casa del Musical”, incoronata tra le eccellenze siciliane. A candidarla è stato il Lions Club Agrigento Host, con il presidente Giuseppe Caramazza. L’iniziativa, denominata “Lions club international Sicily districa exellence award”, è stata promossa dal Lions Club International Distretto 108 Yb – Sicilia. Si tratta di un riconoscimento che intende valorizzare le eccellenze siciliane e sensibilizzare i giovani con esempi positivi e costruttivi. Il premio è destinato a istituzioni pubbliche, private e aziende che operano in diversi ambiti e che abbiano portato lustro alla Sicilia. Questa la motivazione della premiazione della Casa del Musical: “Sperimenta nuove forme di contaminazione artistica e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano e del concetto di teatro quale luogo di impegno sociale”.

Nel corso della cerimonia di premiazione il Governatore Lions, Francesco Cirillo, ha consegnato una targa al Direttore della Casa del Musical, il regista Marco Savatteri, che nel suo intervento di ringraziamento ha voluto lanciare un appello per la pace. “Il premio al teatro – ha detto Savatteri – è un premio alla parola, arma potentissima, forse le parole lanciate dalla scena dovrebbero essere

le uniche armi legittime, utilizzate e giustificate dall’essere umano, armi con conseguenti azioni concrete”. Presente alla manifestazione Giuseppe Caramazza, Presidente del Lions Club Agrigento Host, che ha proposto la Casa del Musical per questo prestigioso riconoscimento. “Lavoriamo incessantemente – ha commentato Caramazza – per migliorare la comunità ed in

questo contesto sosteniamo le realtà artistiche e culturali, come la Casa del Musical, che

rappresenta nel territorio un trainante esempio positivo e di crescita”.