La candidatura di Palma di Montechiaro a capitale della cultura 2021 è un’occasione di riscatto per tutto il territorio

La candidatura di Palma di Montechiaro non è solo una iniziativa pertinente e condivisibile ma rappresenta un’opportunità che ha un’indubbia valenza strategica a vantaggio non solo della città del Gattopardo ma di tutto il territorio circostante.

Per questo motivo è importante che, mentre il Comune predispone il dossier per rispondere al bando, si costituisca un ampio comitato a sostegno della candidatura che possa coinvolgere le più significative espressioni delle forze sociali ed economiche insieme alle associazioni culturali e ai rappresentanti della università , della Chiesa e delle istituzioni locali a partire dal Comune di Agrigento che ha già sperimentato tale percorso.

In questo senso il sostegno del territorio e dei suoi protagonisti può essere determinante per accreditare Palma di Montechiaro tra le pretendenti al titolo di capitale della cultura 2021.

È altresì fondamentale programmare un ricco calendario di appuntamenti, da fare svolgere durante il 2021, attraverso i quali si possa valorizzare tutto quanto offre la città a livello storico, paesaggistico e culturale.

Non va dimenticato poi che la scelta di Dolce e Gabbana, che ha messo Palma di Montechiaro sotto i riflettori della stampa mondiale, rappresenta un ulteriore endorsement per un sito culturale che, pur trovandosi nel cuore di una provincia che sconta un notevole isolamento a causa delle carenti infrastrutture viarie, ha tuttavia un grande appeal per le sue nobili tradizioni e per la magnificenza del barocco dei suoi palazzi.

Si tratta certamente di una sfida alta con competitori altrettanto agguerriti ma che si può vincere se si fa squadra e se si crede nelle ricadute positiva che in caso di vittoria arriverebbero per tutto il territorio.

Il successo di Palma di Montechiaro sarebbe inoltre un momento di riscatto da cui trarre fiducia per tutta la provincia e anche un’occasione per rilanciare l’immagine del territorio in considerazione delle flessioni a livello di presenze turistiche che si rischia di subire a causa del fenomeno Coronavirus e della ingiustificata psicosi che ha determinato.