La camera di commercio di Agrigento invita tutti a rispettare le regole anticovid

In vista delle regole che entreranno in vigore a partire da lunedì 6 dicembre con decreto del Governo centrale e alla luce dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana del 1° dicembre, il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine rivolge un pressante invito a tutti i titolari di attività economiche ricadenti nel territorio affinché collaborino attivamente al rispetto delle normative.

“Rispettare le regole sanitarie per evitare che i contagi possano far scattare ulteriori misure restrittive in vista delle prossime festività – afferma il Commissario straordinario della CCIAA di Agrigento Giuseppe Termine – è l’unico modo per salvare il Natale. In questo senso è necessario dal 6 dicembre adeguarsi al piano straordinario disposto dal Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, coordinato dal Prefetto di Agrigento, e che prevede controlli a tappeto nelle attività commerciali, ristoranti pub e nei locali della movida. Chiediamo per questo la collaborazione di tutti gli esercenti affinché s’impegnino a verificare il possesso del green pass degli avventori e a rispettare le misure di prevenzione imposte dalla normativa. Ricordiamo inoltre che a seguito dell’ordinanza del presidente Musumeci in tutta la Sicilia è stato introdotto l’obbligo dell’uso delle mascherine anche nei luoghi aperti. Infine – conclude il Commissario Termine – confidiamo sul senso di responsabilità degli operatori economici del nostro territorio affinché non si sprechi l’occasione che le prossime festività offrono ai fini di una ripresa dei consumi”.