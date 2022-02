La biblioteca Lucchesiana recupera due preziosi manoscritti

La storica Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, luogo di cura spirituale, recupera ancora due preziosi manoscritti. E ciò grazie all’impegno dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC). Diciamo ancora, perché qualcosa del genere è già avvenuto lo scorso giugno, quando gli stessi Carabinieri, ai quali bisogna essere davvero grati, hanno restituito alla Biblioteca Lucchesiana, il prezioso volume Theatrum Orbis Terrarum, di Abram Ortelius (sec. XVII) che , proprio dalla Biblioteca Lucchesiana era stato trafugato. Il forte impegno dei Carabinieri preposti in questo settore, e forse anche la tenacia intelligente con cui don Angelo Chillura, – (che per incarico del Capitolo cura la biblioteca e vive questo ruolo di tutela e conservazione del prezioso materiale) – stanno alla base di questi due eventi. Quello già avvenuto e quello in programma il prossimo 10 marzo, quando ancora una volta lo stesso Nucleo dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale consegnerà due preziosi manoscritti del XV secolo (Sallustio Bellum Catilinarium et bellum Iugurtinum…Pseudo Cicero, Ars nova) e tre volumi del XVIII secolo (Del Bono, dizionario siciliano italiano-latino). Alla consegna sarà presente l’arcivescovo-metropolita S. E. mons. Alessandro Damiano, il Col, Vittorio Stingo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il Ten Col. Alfio Gullotta comandante del gruppo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Roma e l’Arch. Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.Persone queste che, a partire dall’Arcivescovo Damiano porgeranno i saluti ai presenti, mentre gli interventi specifici sull’importanza e preziosità delle opere recuperate, sono affidate al Magg. Gianluigi Marmora per quanto riguarda i manoscritti di Sallustio, ed alla dott.saGiovanna Iacono archivista ed esperta bibliotecaria, per tutto il resto.Quanto recuperato sarà consegnato all’Arcivescovo, che a sua volta lo consegna alla storica Biblioteca.Ricordiamo che la Biblioteca Lucchesiana, ha questo nome perché fu eretta nel 1765 dall’allora vescovo di Agrigento Mons. Andrea Lucchesi Palli (1692-1768), per l’elevazione culturale e spirituale del popolo senza distinzione alcuna. Le cronache del tempo riferiscono che questo Vescovo, aristocratico di nascita, seppe sempre esprimere la sua dignità di vescovo con affabilità e generosità, pronto sempre a venire incontro ai bisogni materiali dei cittadini, per i quali però volle pure questa biblioteca, per la quale non badò “né a fatiche, né a spese”. Cioè nulla fu risparmiato. E questo ci fa capire quale atteggiamento anche in terra agrigentina ci fosse allora negli uomini più illuminati, come il Vescovo Lucchesi Palli, che, per un vero progresso, nutriva molta fiducia nella cultura.

Un progresso anzitutto umano, per essere base solida di quello spirituale. Libri insomma – si direbbe oggi – come cibo, alimento, forza interiore; biblioteca come luogo di cura spirituale, capace di far maturare un pensiero forte, in grado di scardinareeventualmente ogni forma di disumana organizzazione sociale, sorda alla cultura di pace nella giutizia e solidarietà.E per concludere ! non è comunque superfluo precisare, che il prossimo 10 marzo, tutto viene preparato e coordinato dal direttore della Biblioteca, don Angelo Chillura. Che, insegnante di Teologia nel nostro Seminario e già parroco nella Basilica Immacolata di Agrigento, è in atto parroco-arciprete in Aragona, nonché eletto recentemente vicario foraneo. Un prete, don Chillura, impegnato nel sociale, che in passato ha fatto anche parlare di sé nella lotta contro Cosa Nostra, quando ha anche pubblicato un libro sulla coscienza della Chiesa e sul fenomeno mafia. Subendo per questo qualche forte intimidazione, di cui la cronaca si è pure tanto interessata, registrando numerose attestazioni di solidarietà da parte di persone di ogni cultura e ceto sociale.