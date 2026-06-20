La Procura di Agrigento ha affidato l’incarico al medico legale Alberto Alongi di eseguire l’autopsia sul corpo della bambina di 7 anni originaria di Ravanusa che domenica scorsa ha perso la vita sulla spiaggia di Marianello a Licata. L’esame autoptico è fissato per martedì 23 giugno all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

L’autopsi servirà ad accertare le cause del decesso. La bambina era in spiaggia con i genitori quando avrebbe accusato un malore improvviso che si è rivelato fatale. A nulla è servito l’arrivo degli operatori sanitari del 118 e l’elisoccorso. Una volta terminato l’esame la salma sarà consegnata ai familiari che potranno celebrare i funerali.

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