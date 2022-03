l Porsche Club Sicilia a Favara.

Tra gli eventi culturali in calendario per il 2022 il Porsche Club Sicilia con sede a Isola delle Femmine, ha scelto la provincia di Agrigento con soggiorno a Favara dove sono giunte circa quaranta splendide Porsche che nella giornata di sabato sono state ammirate da tantissimi cittadini favaresi nello spazio della centralissima Piazza Cavour autorizzato per l’evento dal sindaco Antonio Palumbo. L’occasione è servita per promuovere le bellezze di Favara a cominciare dal Castello Chiaramontano e la Farm Cultural Park assieme alla Biblioteca Barone Mendola luoghi che hanno tanto entusiasmato i soci del Club. A concludere la serata e il soggiorno nell’Agrigentino una cena di gala nel prestigioso Hotel a 4 stelle “Alba Palace” già vincitore nel 2017 del Premio Internazionale di Architettura e Design.