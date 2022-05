L’ IIS “G.B. Odierna” in Romania con l’Erasmus tra integrazione, accoglienza e inclusione culturale.

Si è appena conclusa una settimana intensa per un gruppo di 6 studenti dell’I.I.S . “G. B. Odierna” di Palma di Montechiaro, Sofia Castellino, Alessia Vinciguerra, Maria Pia Onolfo, Giada Miriam Domanti, Emanuele Filippazzo e Calogero Lo Brutto, che hanno partecipato, con i docenti Rosario Vaccaro e Ornella Policardi, alla mobilità Erasmus plus “Needed Skills For the Job Market” a Târgu-Jiu, in România, ospiti del Colegiul National “Spiru Haret” dal 23 al 27 Maggio 2022.

Questo progetto, di cui l’ Odierna è la scuola coordinatrice, si pone l’obiettivo di promuovere esperienze internazionali di formazione e di crescita personale, potenziando le competenze necessarie per il mercato del lavoro, in sinergia con i paesi partner coinvolti: Romania, Turchia, Macedonia del Nord e Slovacchia.

Gli alunni hanno partecipato a diverse attività laboratoriali e non sono mancati tour culturali come la visita presso una bottega di ceramica, l’escursione alla grotta delle donne, la visita ad una fabbrica alimentare e una serata internazionale alla scoperta dei balli tradizionali dei vari paesi.

La dirigente Annalia Todaro ha sottolineato l’importanza di queste esperienze proposte dalla scuola, che rappresentano una grande opportunità per gli studenti dell’Istituto coinvolti perché si promuove uno scambio interculturale a favore di un’identità sovranazionale, di cui i valori portanti sono l’integrazione, l’accoglienza e l’inclusione culturale.