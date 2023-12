L’esperto difensore centrale Agrigentino Michele Fragapane è un nuovo giocatore dell’Akragas. La società biancazzurra lo ha annunciato questa mattina. L’operazione di mercato è stata conclusa dal Direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Fragapane, classe 1993, – spiegano dalla Società – ha un curriculum importante per aver militato in Serie D con Città di Sant’Agata e Marsala. Ha giocato parecchi campionati in Eccellenza indossando le maglie di Sancataldese, Mazarese, Pro Favara, Dattilo e Kamarat. Fragapane è già a disposizione di mister Marco Coppa.