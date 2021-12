“Kolymbethra”, il dolce di Federica Farruggia vince il Premio Marco Colognesi

L’agrigentina Federica Farruggia 33 anni, laureata in filosofia, è un’appassionata di pasticceria. La giovane capisce che è questo il suo talento e decide di iscriversi in una prestigiosa scuola Internazionale di pasticceria a Piobesi Torinese, IFSE Culinary Scool. Federica, venerdì scorso, ha presentato il suo dolce “kolymbethra” alla giuria di illustri esperti del settore conquistando i giudici che hanno deciso di premiarla con il premio “Marco Colognesi“. “È un dolce che parla delle mie origini, dedicato al giardino che porto da sempre nel mio cuore”, dice la 33enne. Il dolce è composto da una frolla sablè al pistacchio, bavarese al pistacchio, inserto di frangipane al pistacchio e gelè al mandarino, doppia glassa al pistacchio, ganache montata alla liquirizia e Acqua ai fiori di zagara. “Presto iniziera lo stage in una pasticceria Dalmasso di Avigliana. Vincitore del campionato mondiale di pasticceria.”

Il Premio nasce con l’intenzione di onorare Marco Colognesi, amministratore della ProntoService, nonché Cavaliere della Repubblica per i suoi meriti imprenditoriali, scomparso alcuni mesi fa, è ancora intenso tra i numerosi ristoratori, pasticcieri e professionisti di Torino e provincia che lo hanno conosciuto. Per portare ad esempio per le future generazioni di professionisti le sue doti di intraprendenza e dinamicità, l’Accademia di Alta Cucina e Pasticceria IFSE di Piobesi Torinese e la sua azienda hanno deciso di istituire Il Premio Marco Colognesi, rivolto agli studenti di pasticceria.