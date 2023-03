Khaby Lame “A tu per tu” con la Valle dei Templi

Immagini che lo ritraggono in giro per la Valle dei Templi di Agrigento mentre mangia un’arancina e balla davanti il tempio della Concordia. Tutto è contenuto in una video che Khaby Lame, il re dei social, ha girato e pubblicato. Su Instagram ha oltre 150 milioni di followers. Il celebre influencer di origini senegalesi, reso famoso sui social dalle sue brevi scene comiche con cui, con semplicità ed impareggiabile sarcasmo, si fa gioco di chi compie azioni semplici complicandole senza motivo, ha scelto l’agrigentino per trascorre qualche giorni di relax.Nei giorni scorsi aveva pubblicato una foto con sfondo il tempio della Concordia e, poi, un video dove si dedica alla pesca nel mare sanleonino.

