E’ stato presentato ieri, al Teatro Pirandello, JS, di Vincenzo Grassonelli. Presenti alla conferenza stampa i sindaci ed i rappresentanti dei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte e Poggioreale, città nelle quali sono state girate le scene del Pitch Trailer ideato da Grassonelli per la regia di Vito Sugameli.

E’ proprio il regista a spiegare cos’è un Pitch Trailer: “Una traccia, un video concettuale con il quale si vogliono lanciare segnali, messaggi che verranno approfonditi a Teatro, ma con un linguaggio cinematografico per creare un’interessante sinergia tra i due mondi. Quindi ciò che si vedrà nel video non sarà ciò che vedrà a Teatro, dal vivo, il video serve solo per incuriosire ed appassionare.

Come ci racconta Grassonelli, “JS è un personaggio che non si arrende, che lotta contro l’intelligenza artificiale, un personaggio che non riesce ad uniformarsi a tutti coloro che ormai vivono come robot in balia di un cellulare, perchè adesso l’importante non è esserci, ma postare e far capire di essere lì. JS non vuole farsi controllare dalla tecnologia che ormai ha invaso ogni ambito, dal lavoro, alla quotidianità fino ad arrivare alla sessualità, i ragazzi hanno perso il gusto e la capacità di corteggiare”.

Una molteplicità di temi che sicuramente non potranno trovare tutti espressione nella rappresentazione del primo dicembre. Grassonelli, sperando in un riscontro nel pubblico, preannuncia pertanto un JS Volume 2,3 e 4.