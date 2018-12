Joppolo: sequestrato il castello Colonna

La struttura adibita a matrimoni di lusso e super esclusivi è stata sequestrata. Si tratta del castello ducale Colonna Joppolo Giancaxio Agrigento

Il castello Colonna di Joppolo Giancaxio, adibito a struttura ricettiva e sala ricevimenti è stato sequestrato dai Carabinieri della stazione di Joppolo e della sezione Pg di Agrigento con provvedimento del Gip del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano su richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento firmata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal sostituto Antonella Pandolfi. Per i pubblici ministeri sarebbero state realizzate variazioni edilizie in assenza di titoli e permessi. Secondo fonti locali, sarebbero indagati, Mirko e Calogero Firetto, in concorso, al momento, con ignoti, per avere realizzato agglomerati urbani sul preesistente complesso monumentale.

Le immagini del castello prima della ristrutturazione