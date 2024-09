Sorpreso in giro per Agrigento su una delle due Jeep rubate ad Arpa di Agrigento. L’automobile è stata intercettata durante i controlli del territorio dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina. Alla guida un trentanovenne di Favara già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso. Quest’ultima contestazione è scattata perché all’interno del cofano, il personale in divisa ha trovato e sequestrato un piede di porco.

E’ stato durante un passaggio in via Caruso Lanza, nel rione del Campo Sportivo, che gli operatori dell’Arma hanno notato la Jeep condotta dal trentanovenne. La macchina sospetta è stata subito raggiunta e fermata. Analizzando le banche dati in uso alle forze dell’ordine, si è scoperto che il veicolo su cui stava viaggiando era stato rubato ad Arpa. L’auto è stata già riconsegnata al responsabile provinciale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Le indagini vanno avanti per cercare di recuperare la seconda Jeep e assicurare alla giustizia gli autori del furto, che quella notte si sono intrufolati all’interno gli uffici di Arpa in via Crispi, riuscendo a trovare le chiavi delle vetture.