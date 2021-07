Jazz, teatro, musica e sapori: l’estate della Valle dei Templi

Un cartellone che miscela musica, spettacoli, teatro e cinema; che coniuga linguaggi e promuove nuove realtà locali; che offre alla città uno spazio aperto alla cultura, sicuro, mai scontato, dove si ha l’impressione di passeggiare nella Storia. La Valle dei Templi da stasera prolunga il suo orario di visita fino alle 23 (dal lunedì al venerdì) e fino a mezzanotte, sabato e domenica; e riaccoglie Luci in Valle, le tanto amate visite guidate in notturna, tra archeologia e sapori. Completato e definito nei dettagli il cartellone di UN’ESTATE MITICA che è già avviato, ma che entra nel vivo proprio in queste ore e andrà avanti fino a settembre, forte di numeri sempre più importanti in termini di visitatori, che scoprono anche le caratteristiche indimenticabili di siti come Eraclea Minoa o la Villa Romana. E ci si prepara anche all’evento più atteso, le ALBE TEATRALI che partiranno domenica 25 luglio.

La Valle dei Templi, in alcune giornate, sarà aperta quasi h24, il Parco si fermerà soltanto qualche ora della notte, visto che il cartellone accoglie spettacoli in notturna, itinerari guidati dalla luce delle “lucciole”, musica e cinema sotto i templi; e poche ore prima dell’alba, si entrerà di nuovo nella Valle addormentata per aspettare il sorgere del sole, tra percorsi teatrali e suggestioni declinate sull’unico tema del Risveglio nel Mediterraneo. Le visite divengono così una vera propria esperienza, sensoriale, sociale, persino enogastronomica.

LE ALBE

Le albe alla Valle dei Templi quest’anno avranno un unico fil rouge, il Risveglio sul Mediterraneo: un vero progetto che si declinerà su direttrici diverse, con musica, poesia e arti performative, costruite dal Parco archeologico in collaborazione con CoopCulture. Teatro e musica si fonderanno attraverso la voce di un operatore didattico, dando vita ad una narrazione unica e coinvolgente che partirà quando ancora la Valle è immersa nell’oscurità e continuerà accogliendo pian piano l’aurora e l’alba, in un percorso che dal Tempio di Giunone si concluderà al Tempio della Concordia passando per mura megalitiche, memorie della civiltà romana e dei primi cristiani. Uno storytelling di ampio respiro: la musica – si sa – sin dai tempi più antichi è il linguaggio universale che unisce; il teatro trasforma la quotidianità in arte e la narrazione lega tutti in un percorso senza precedenti. Risveglio sul Mediterraneo vedrà protagonisti grandi interpreti e le loro compagnie: Marco Savatteri, Gaetano Aronica, Sebastiano Lo Monaco, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e la Casa del Musical. La prima alba sarà il 25 luglio (e in replica il 22 agosto) e vedrà allestito Il Risveglio degli dei, il famoso spettacolo di Marco Savatteri con la Casa del Musical. Il 31 luglio – e in replica l’1, il 7 e l’8, il 21 e il 28 agosto – toccherà all’Iliade interpretata da Sebastiano Lo Monaco, sotto il tempio della Concordia. Il 15, 25 e 29 agosto il palcoscenico sarà invece tutto per Gaetano Aronica con gli attori della Fondazione Teatro Luigi Pirandello.