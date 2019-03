Jalen è il migliore del mese: l’americano è in versione doppia

Per vincere domenica però ci vorrà ancora un Jalen Cannon in versione doppia (32.0 valutazione media). Il giocatore decisivo per la stagione della M Rinnovabili è fresco di un nuovo importante riconoscimento. Jalen è il nuovo Mvp Lumicom del mese di febbraio 2019. L’ala forte classe ’93 alla seconda stagione in maglia Moncada ha totalizzato numeri da capogiro: 20.8 punti e 12.3 rimbalzi a gara nel mese, con il 65% da 2 e il 90% ai liberi, con quattro doppie-doppie in altrettante gare. Cannon si è messo in particolare evidenza nel successo su Latina, con 27 punti, 17 rimbalzi e 43 nell’indice di valutazione. In classifica nel girone Ovest, nel mese di febbraio, alle sue spalle, si piazzano giocatori del calibro di Henry Sims (Virtus Roma) 30.3, Brandon Triche (Benfapp Capo d’Orlando) 27.3, Mike Hall (BPC Virtus Cassino) 26.0, Davide Bruttini (Benfapp Capo d’O r l a ndo) 25.0. Il vincitore sarà premiato in occasione di una delle prossime gare casalinghe di Serie A2 Old Wild West, con il trofeo messo in palio da Waypoint, azienda 100% italiana di illuminazione per interni partner di LNP con il marchio Lumicom. Domenica, attenzione a Scafati però. I campani sono a caccia della sestina.