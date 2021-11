Ivan Paci aderisce a Forza Italia

Altre adesioni a Forza Italia agrigentina. E’ la volta di Ivan Paci, di Canicattì, dottore commercialista, consigliere comunale a Canicattì dal 1998 per due mandati consecutivi, capogruppo di Forza Italia e presidente della Commissione Lavori pubblici. Ed ancora: vice -coordinatore e portavoce provinciale di Forza Italia, consigliere nazionale del PDL, consigliere e assessore provinciale al Turismo e Politiche comunitarie, oltre che capogruppo PDL alla Provincia. Ivan Paci afferma: “Riavvio il mio cammino politico e amministrativo con Forza Italia, riconoscendomi nelle posizioni politiche del vice coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gallo, che ringrazio per la stima e la fiducia che ha riposto nei miei confronti. Renderò a disposizione di Forza Italia agrigentina la mia esperienza politica e amministrativa maturata durante diverse legislature trascorse al Comune di Canicattì e alla Provincia di Agrigento. Forza Italia è oggi il partito che meglio rappresenta gli ideali liberali, democratici e popolari per i quali mi sono sempre battuto”. Lo stesso onorevole Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, esprimono apprezzamento a seguito dell’adesione di Ivan Paci e aggiungono: “Accogliamo con entusiasmo l’amico Ivan Paci, del quale conosciamo già le straordinarie capacità di entrare in diretto contatto con i cittadini, ascoltandone e assecondandone le istanze. Di ciò sono prova i tanti anni di amministrazione comunale e provinciale che hanno arricchito il bagaglio umano e politico di Ivan Paci, forte dei mandati che i cittadini gli hanno affidato. Gli auguriamo un buon e proficuo lavoro”