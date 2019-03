IV° edizione progetto scuole Identità siciliana

Si svolgerà domani sabato 9 marzo alle ore 9,30 presso lo spazio Temenos nella cornice della chiesa di San Pietro, la IV° edizione del progetto sulla identità siciliana, istituito nel 2016 dal Ministero della Pubblica Istruzione, diretto ad Agrigento da Raffaele Zarbo ed assistito dalla responsabile del progetto alla partecipazione studentesca Stefania Ierna.

L’Idea culturale , inserita nell’ambito del Mandorlo in Fiore, si consolida attraverso la costituzione del Centro di ricerca sulle tradizioni popolari siciliane con il preciso obiettivo di elaborare con gli studenti un progetto di identità siciliana attraverso lo studio e la ricerca per recuperare, conservare e tutelare le tradizioni popolari siciliane ed in particolare la lingua siciliana..

Per queste ragione e’ stato formato, da alcuni anni, un Gruppo di studio composto dai Dirigenti scolastici delle Scuole Superiori e da personalità del mondo scientifico, culturale ed artistico della Sicilia e, naturalmente, dal Val d’Akragas che ha partorito l’idea.

Il Centro di Ricerca e’ cosi composto :

LICEO CLASSICO STATALE “EMPEDOCLE” Anna Maria Sermenghi;

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO”LEONARDO” Vincenza Ierna;

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MAJORANA” Vincenza Ierna ;

LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE UMANE “POLITI” Assunta Accurso Tagano;

ITC “SCIASCIA ” Patrizia Marino;

IPC ” NICOLO’ GALLO” Girolama Casa’ ;

ITC “FODERA'” Patrizia Pilato;

ITCG “BRUNELLESCHI ” Patrizia Pilato;

DIRIGENTE RAFFAELE ZARBO UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO