Italia nostra denuncia la presenza di cavi penzolanti in via Atenea

AGRIGENTO. L’associazione ambientalista Italia Nostra ha scritto una lettera al sindaco, Francesco Miccichè per denunciare la presenza di cavi elettrici e telefonici “sospesi”, che in via Atenea e nelle rimanenti strade del centro storico fanno mostra di sé, penzolando dalle facciate o passando disinvoltamente, del tutto visibili, da un edificio a un altro.

“Intendiamo richiamare l’attenzione – dicono – su un problema annoso e mai risolto; esso contribuisce significativamente a compromettere il decoro di edifici e monumenti della nostra città. I cavi sono sicuramente di varie tipologie e destinati a finalità diverse; alcuni saranno vetusti e ormai in disuso, altri tuttora attivi; certamente sono riconducibili a differenti gestori. Si tratta di una situazione indecorosa che danneggia l’immagine del nostro centro storico e che va risolta una volta per tutte. Chiediamo pertanto che, in tempi brevi, vengano contattate tutte le società interessate alla posa e all’utilizzo dei suddetti cavi; che, insieme a tecnici delle stesse, vengano programmati ed effettuati accurati sopralluoghi per inventariare i cavi presenti e per distinguere quelli in disuso da quelli tuttora attivi; che vengano individuate le modalità più opportune per rimuovere i primi e nascondere i secondi. Si tratta certamente di un programma impegnativo, ma realizzabile gradualmente”.