Italia campione d’Europa: tifosi in delirio sul lungomare di San Leone (VIDEO)

Al termine della finale contro l’Inghilterra, migliaia di persone, da San Leone a tutta la provincia, sono scese in piazza a festeggiare tra canti e caroselli.

Nel corso del match, in tutta la provincia di Agrigento, chi non ha potuto seguire la gara dai maxischermi, vietati per le misure di contenimento del Covid-19, ha comunque potuto guardare la gara dai pub, ristoranti e dei bar delle principali località della pronvicina. A San Leone e nel centro del capoluogo in particolare, a fine partita, i locali si sono svuotati, con migliaia di persone che si sono unite ai caroselli e ai festeggiamenti, tra bandiere tricolore, maglie azzurre e cori da stadio. Nel lido di Agrigento festa fino all’alba sul lungomare Falcone e Borsellino.