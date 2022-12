Ita Airways rafforza i voli per la Sicilia, On. Pisano: “Bene, ma occorre fare di più”

Aumentano i voli di ITA Airways per la Sicilia nei giorni delle festività di Natale,

ad annunciarlo in una nota stampa la stessa compagnia di bandiera.

In particolare, voli aggiuntivi sono previsti per le giornate del 20 dicembre (Roma-Catania), del 21 dicembre (Roma-Catania e Roma-Palermo), del 23 dicembre (Roma-Palermo) e del 24 dicembre (Roma-Catania e Roma-Palermo).

Soddisfatto il deputato agrigentino Calogero Pisano: “Un plauso ad ITA Airways per avere implementato i voli verso la Sicilia. Un gesto apprezzabile e necessario che, spero, venga emulato anche dalle altre compagnie aeree. Per quanto mi riguarda, non abbasserò la guardia e proseguirò nel mio intento di sollecitare il Governo ed il Ministro competente affinchè intervengano per porre la parola fine all’inaccettabile pratica, perpetrata da talune compagnie, di aumentare le tariffe dei voli in prossimità delle feste natalizie e della stagione estiva, tutto a danno dei siciliani”.