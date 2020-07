Alle Dune ci pensano i cittadini a pulire l’accesso alla spiaggia

Per il terzo anno consecutivo, la scala che conduce alle spiagge delle Due è stata pulita dai residenti. Erbacce e sporcizie sono stati eliminati grazie alla buona volontà degli abitanti che hanno fatto una piccola colletta per affrontare le spese dell’acquisto di attrezzi e il materiale occorrente alla pulizia. “Non si è mai visto nessuno da parte delle istituzioni – commentano – ne tantomeno delle ditte comunali per attenzione questo angolo di città che pure è frequentato non solo dai residenti, ma da villeggianti e numerosi turisti”. L’accesso alla spiaggia adesso è pulito.