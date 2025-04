L’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento celebra il 5 maggio la Giornata della Memoria in ricordo di Alice Schembri

Il prossimo 5 maggio, l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento si prepara a vivere un momento di grande significato e riflessione: la Giornata della Memoria dedicata ad Alice Schembri, ex studentessa della scuola, scomparsa tragicamente nel 2017. Questa giornata rappresenta un’occasione importante per ricordare Alice e per sensibilizzare tutta la comunità scolastica sui temi della violenza, del cyberbullismo e dell’importanza di rispettare e tutelare ogni persona.

Alice, che nascondeva il dolore dietro al suo splendido sorriso, purtroppo, è stata vittima di un episodio di violenza fisica che, filmato e diffuso on-line, ha scatenato un lungo e doloroso periodo di cyberbullismo che l’ha portata a una sofferenza insopportabile.

La sua storia tragica non deve diventare solo un ricordo, ma piuttosto un faro che illumina la strada verso la prevenzione sia della violenza che di un uso distorto dei social media. La sua memoria ci sprona a lavorare insieme per prevenire simili tragedie e per promuovere valori di empatia e responsabilità.

Per questo motivo, il team antibullismo ( costituitosi così come indicato dagli adempimenti della legge 17 maggio 2024, n. 70) dell’ Istituto Rita Levi Montalcini, ha organizzato una “giornata della memoria” che coinvolgerà studenti, insegnanti e genitori. Durante la giornata, si terrà un incontro/dibattito mirato a sensibilizzare sui rischi del cyberbullismo e sull’importanza di un uso consapevole delle tecnologie. Verranno anche condivise testimonianze e riflessioni per rafforzare il senso di comunità e di solidarietà tra tutti i partecipanti.

Parteciperanno all’ incontro:

Il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Costanza;

Giusy Alaimo ( mamma di Alice);

il Questore di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo;

Il Dirigente Ufficio IV Ambito Territoriale Di Agrigento Dott. BernardoMoschella;

Avv.ta Angela Galvano Consigliera Regionale di pari opportunità;

Prof.ssa Maria Carmela Pecoraro

L’obiettivo è quello di mantenere vivo il ricordo di Alice, affinché la sua storia possa diventare un monito per tutti, affinché nessuno si senta solo o indifeso di fronte alle ingiustizie. Ricordiamo che, se qualcuno si trova in difficoltà o ha bisogno di aiuto, può sempre rivolgersi a un insegnante, o a un adulto di fiducia.

PARLARE CON UN ADULTO E’ SEMPRE LA SCELTA MIGLIORE

Team anti bullismo/cyberbullismo dell’Istituto:

D.S. Prof. Luigi Costanza; Dirigente Scolastico I. C. Montalcini

Prof. Maurizio Sciarrotta; Referente per il bullismo ed il cyberbullismo [email protected]

Prof.ssa Piera Grilletto; Animatore digitale

Prof.ssa Mariarosa Posante; Vicaria I. C. Montalcini

Prof.ssa Romina Sutera; Plesso Federico II

Prof.ssa Carola Carmeci; Plesso Margherita Hack

Sig.ra Bennardo Giusy; collaboratrice scolastica

