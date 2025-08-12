I carabinieri per la Tutela della salute di Roma e i loro colleghi dell’Arma del Nas di Palermo hanno eseguito una “raffica” di ispezioni tra le province di Agrigento, Palermo, Trapani e sulle isole di Lampedusa e di Pantelleria, nell’ambito della campagna nazionale “Estate tranquilla 2025”. I controlli hanno riguardato anche guardie mediche e farmacie. A Lampedusa controllate numerose strutture ricettive e un ristorante. Sono state riscontrate delle irregolarità ed elevate sanzioni per complessivi 5.300 euro.

L’obiettivo delle ispezioni è stato quello di verificare il rispetto degli standard igienico-sanitari e dei processi di conservazione degli alimenti. Numerose le irregolarità scoperte nelle tre province: mancato rispetto delle norme e la non corretta attuazione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema Haccp; rilevanti carenze igienico-sanitarie nei luoghi ispezionati; mancanza di tracciabilità e non corretta conservazione degli alimenti destinati alla somministrazione.

Accertati anche casi di ampliamento e trasformazione abusiva dei luoghi autorizzati per la ricettività ed esercizio abusivo del commercio al dettaglio.

