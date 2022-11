Ispettori dell’Asp nel Cimitero di Piano Gatta. Firetto: “Dall’amministrazione comunale c’è silenzio”

È notizia di stampa che gli Ispettori dell’Asp siano intervenuti nel Cimitero di Piano Gatta. “A più riprese- dice il consigliere comunale di Agrigento, Lillo Firetto– sono intervenuto per chiedere rimedio urgente. Ho trovato il silenzio totale. In occasione dell’ultimo consiglio comunale doveva essere discussa una nostra interrogazione sull’argomento. Impossibile. Il Sindaco non si è presentato. Parrebbe vi siano ammassate oltre 200 salme. Alcune da più di un anno e mezzo . È emergenza dignità di sepoltura e emergenza sanitaria”.