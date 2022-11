Isola ecologica mobile, precisazione sul conferimento degli ingombranti

Cittadini si organizzano per conferire i cosiddetti “ingombranti” nelle isole ecologiche mobili posizionate in alcune zone della città di Agrigento ma , spesso, accade che una volta giunti sul posto devono fare marcia indietro senza poter conferire. La “colpa” , a dire dell’amministrazione comunale di Agrigento, sarebbe di chi ha cercato di conferire un numero eccessivo di ingombranti. “Si ricorda- precisa l’assessore all’ambiente, Aurelio Trupia– così come avviene per il ritiro a domicilio, che ogni utente censito può conferire, nelle isole ecologiche mobili, 3 oggetti grandi oppure 5 piccoli. Abbiamo deciso di presidiare il servizio con una pattuglia di vigili urbani e abbiamo chiesto e ottenuto anche la disponibilità da parte delle Forze dell’ordine che faranno pattugliamento durante il servizio. Si invita la cittadinanza a rispettare le indicazioni comunicate.” L’isola ecologica mobile è operativa dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 11: il lunedì e il giovedì, in piazza Ugo La Malfa, nella zona del campo sportivo; il martedì a Fontanelle, in via Alessio Di Giovanni; il mercoledì a Monserrato, in piazza Don Pino Puglisi; il venerdì al villaggio Peruzzo e il sabato in piazza del Vespro, al Villaggio Mosè. “Il servizio ritiro ingombranti dalla propria abitazione- ricorda l’assessore Trupia- è attivo, basta telefonare al numero verde 800550064 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 13 e fissare un appuntamento.”