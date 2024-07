Per non rischiare di perdere il raccolto in un periodo di siccità hanno irrigato i campi commettendo un illecito. Due proprietari di agrumeti originari di Ribera sono stati denunciati per furto aggravato. Avrebbero forzato il pozzetto di un impianto dell’Enel, che si trova lungo il fiume Verdura, utilizzando l’acqua per irrigare un aranceto in territorio di Caltabellotta. I controlli sono stati effettuati da carabinieri, polizia e guardia di finanza. Nel comprensorio riberese al momento le operazioni d’irrigazione dei terreni coltivati si svolgono con quantitativi d’acqua decisamente inferiori rispetto al normale.