I poliziotti della Questura di Agrigento hanno effettuato, nei giorni scorsi, mirati accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza e della normativa prevista per gli esercizi commerciali che offrono spettacoli di intrattenimento al pubblico. L’attività di controllo, svolta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca, rientra in una più ampia strategia di prevenzione, disposta dal questore Tommaso Palumbo, volta a contrastare l’esercizio abusivo di attività di pubblico spettacolo e il rispetto delle prescrizioni contenute nelle licenze ed autorizzazioni.

Nel corso delle verifiche nonostante un’attività commerciale oggetto di controllo fosse regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, con accesso regolamentato e presenza di personale addetto al controllo degli ingressi, sono state riscontrate irregolarità sotto il profilo della sicurezza, anche con riferimento all’impiego di personale non abilitato ai servizi di vigilanza.

Alla luce delle violazioni accertate, sono state avviate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente e al titolare del locale, già teatro nei mesi precedenti di una violenta aggressione ai danni di due giovani, è stata notificata la sospensione per 5 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande adottata dal questore di Agrigento ai sensi dell’articolo 100 Tulps. I controlli proseguiranno su tutto il territorio della provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli avventori, il rispetto delle regole e la tutela della legalità nel settore dell’intrattenimento e dei pubblici spettacoli.

