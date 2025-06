I carabinieri del Centro anticrimine natura del Comando provinciale di Agrigento, unitamente al personale di Arpa, hanno apposto i sigilli a un’azienda, nella zona industriale della città dei templi, per violazioni legate al trattamento dei rifiuti e alla normativa antincendio. Il legale rappresentante dell’attività è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Deve rispondere di violazione delle prescrizioni sul trattamento dei rifiuti.

Sarebbero state riscontrate, in particolare, delle irregolarità nella gestione della plastica. All’atto dell’accesso è stata fatta la scoperta di balle di rifiuti plastici accatastate una sopra l’altra all’aperto. Attorno al capannone sarebbero stati trovati numerosi cumuli di materiali in contrasto al rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi. Il personale di Arpa si è occupato di controllare l’attività dell’impianto.

