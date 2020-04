Iorestoacasa e leggo un libro. Lorenzo Rosso consiglia: Il treno dei bambini – VIDEO

In questi giorni si è parlato molto della riapertura delle librerie ed il nostro giornale, va puntualizzato, è sempre a favore della lettura e delle riaperture. Proprio in libreria abbiamo incontrato il giornalista Lorenzo Rosso, un vero divoratore di libri. Ne abbiamo approfittato per farci consigliare un testo con cui trascorrere i prossimi giorni di quarantena #Iorestoacasa.

Rosso propone “Il treno dei bambini”.

Ambientato a Napoli, nel suo romanzo “Il treno dei bambini”, Viola Ardone racconta una vicenda poco nota dell’Italia del dopoguerra. Per alcuni anni il Pci e le donne dell’Udi organizzarono affidi temporanei di ragazzi del Meridione nelle famiglie emiliane. «Come Amerigo, un bambino che lascia la madre e va alla scoperta del mondo», ci racconta la scrittrice.