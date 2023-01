Investito da un’auto in via Gioeni: anziano ferito

Un pensionato settantasettenne, alla guida di una Opel Corsa, ha investito un 79enne agrigentino. L’incidente stradale si è verificato, ieri mattina, nella centralissima via Gioeni, ad Agrigento. L’anziano pedone, rimasto ferito, con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale” San Giovanni di Dio”.

Ha riportato traumi sparsi sul corpo. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita. Sul posto si sono portati i carabinieri del nucleo Radiomobile, e gli agenti della polizia Locale.

Sono stati i militari dell’Arma ad occuparsi dei rilievi, che serviranno a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è chiaro se alla base dell’incidente stradale vi sia stata o meno una distrazione da parte dell’automobilista. Certo però che l’automobilista dopo l’urto si è subito fermato per prestare i soccorsi.